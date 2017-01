Tre milioni per rimettere a nuovo i semafori

Foto varie

Un piano da 3 milioni di euro per interventi su più di 600 semafori in città. Con una delibera di Giunta è stato dato il via all’attuazione del progetto studiato da A2A per gli impianti semaforici.

Un insieme di operazioni che vanno dalla manutenzione straordinaria alla progressiva centralizzazione della gestione di 600 degli oltre 730 impianti cittadini e del controllo dei tempi semaforici in remoto da un’unica centrale del traffico.

Il collegamento di quasi tutti i semafori ad un’unica centrale consentirà di migliorare la gestione nei momenti di traffico intenso per evitare code e ingorghi.

È inoltre prevista la manutenzione straordinaria di 12 impianti esistenti e la riparazione di quelli danneggiati da ignoti per danni che ammontano a circa un milione di euro.

Nel complesso dei lavori rientrerà anche la sostituzione delle luci semaforiche con quelle nuove a led e la collocazione dispositivi per non vedenti.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione per l’ammodernamento della rete dei semafori – spiega l’assessore alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli – La manutenzione di alcuni impianti si accompagna alla centralizzazione della quasi totalità dei dispositivi, questo significa disporre di maggiore controllo, sicurezza ed efficienza del sistema”.

A questo proposito, è stato approvato anche il progetto di Amat (Società Agenzia Mobilità Ambiente) per il potenziamento delle attività della centrale del traffico di piazza Beccaria, che prevede l’ottimizzazione e il miglioramento del sistema di rilievo e analisi del flusso di traffico e degli studi sui flussi degli incroci cittadini.

Aggiornamenti tecnologici necessari per definire la semaforizzazione, la segnaletica stradale e il sistema di informazione sul traffico cittadino diffuso sul portale del Comune di Milano e attraverso twitter. Un programma che vale una spesa complessiva di circa 217 mila euro da parte dell’Amministrazione, in cui si inserisce anche l’azione a supporto della centrale operativa della Polizia locale.

“Il piano è strategico perché consentirà di fornire alla centrale del traffico le informazioni necessarie per monitorare i flussi e ci consentirà di intervenire su semaforizzazioni e segnaletica stradale, migliorando la sicurezza di tutti e la qualità delle informazioni in tempo reale per i cittadini”, conclude l’assessore Granelli.