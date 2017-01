Treni, disagi sulla Saronno-Seregno

Pieni i treni dopo lo sciopero

Inizio di settimana difficile per i pendolari della linea Saronno Seregno. Secondo quanto riportato dal sito di Trenord nella sua pagina relativa alla circolazione in tempo reale, il treno S9 24104/30413 (Milano Porta Garibaldi 06:17 – Saronno 07:24) oggi non è stato effettuato per un guasto al treno non risolvibile in tempi brevi.

Il treno S9 30418/24113 (Saronno 07:35 – Albairate 09:22) parte da Seregno.

Ritardi sono segnalati anche sulla linea Domodossola-Gallarate-Milano: il treno 10404 (Milano Porta Garibaldi 06:49 – Arona 07:54) oggi parte da Milano Certosa. Previsti circa 25 minuti di ritardo.