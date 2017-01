Treni: «Nessun aumento dei biglietti»

Continua l’impegno della Regione Lombardia per rendere sempre più sicuri gli spostamenti dei pendolari sui treni regionali. E questo senza nessun adeguamento delle tariffe.

«Anche per il 2017 – spiega l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Sorte – i militari potranno viaggiare gratuitamente sui treni di Trenord. E’ un altro modo concreto

per garantire più sicurezza a chi sceglie il treno per andare a lavorare o a scuola».

A DICEMBRE 6,1 MILIONI PER FAR VIAGGIARE GRATIS LE FORZE DELL’ORDINE - «Dopo la delibera approvata a inizio dicembre – continua Sorte – con la quale abbiamo stanziato 6,1 milioni di euro per consentire la libera circolazione degli appartenenti ai corpi delle Forze dell’ordine sui mezzi del Tpl lombardo, oggi diamo un’altra buona notizia».

LE MODALITA’ – In concreto, dunque, gli interessati, per poter fruire della libera circolazione, devono viaggiare in divisa e presentarsi al personale di bordo al momento della salita sul treno, impegnandosi a fornire assistenza in caso di necessità sul treno o nelle stazioni».

ALTRI 3 MILIONI PER GUARDIE GIURATE ARMATE – Sorte ricorda anche che questi provvedimenti si affiancano alla decisione, già assunta, di continuare a far circolare sui treni le guardie giurate armate. «Dopo gli ottimi risultati raggiunti con la sperimentazione di ‘Tratta sicura – aggiunge l’assessore – abbiamo stanziato 3 milione di euro, per il 2017, per l’assunzione di un’ottantina di guardie armate. Abbiamo sempre detto che quella della sicurezza sui treni e’ una delle nostre priorità e tutte queste iniziative lo dimostrano».

NESSUN AUMENTO DEI BIGLIETTI – «L’altra grande notizia- conclude Sorte – e’ che tutto ciò è a costo zero per i cittadini. Per il secondo anno di fila, infatti, non ci saraà nessun aumento dei biglietti».