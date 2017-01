Treni, problemi su Saronno-Seregno e Malpensa

immagini di treni di trenord

Criticità questa mattina presto su due linee Trenord, la Saronno-Seregno e il Malpensa Express.

Come riportato sulla “circolazione in tempo reale” del sito Trenord:

SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE

– Il treno S9 24114/30425 (Albairate 8:08 – Saronno 9:54) oggi partirà dalla stazione di Seregno (09:31)

– Il treno S9 30410/24107 (Saronno 06:05 – Albairate Vermezzo 07:52) oggi è cancellato per un guasto al treno.

MALPENSA – MILANO CENTRALE

– Il treno 10330/24923 (Malpensa Aer. T2 09:07 – Milano Centrale 10:05) oggi parte dalla stazione di Milano Bovisa (09:49) anziché da Malpensa Aer. T2 per un guasto al treno corrispondente.

– Il treno 24916/10319 (Milano Centrale 07:55 – Malpensa Aer. T2 08:52) oggi termina il viaggio nella stazione di Milano Bovisa anziché a Malpensa Aer. T2 per un guasto al treno.

(medesima situazione anche per la corsa Malpensa-Milano Cadorna)