Treni, soppresso l’Arona-Gallarate-Milano delle 6.54

trenord pendolari treno

Trenord segnala al momento una sola criticità questa mattina sulla rete ferroviaria.

Il treno 10403 (Arona 06:54 – Milano Porta Garibaldi 08:02) oggi non sarà effettuato, per un treno guasto che lo precede in linea. I viaggiatori diretti a Milano Porta Garibaldi possono utilizzare il treno di Trenitalia 10405, con arrivo a Milano previsto per le ore 08:11.