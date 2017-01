Trenta borse di studio ai migliori studenti gallaratesi

pagelle voti

Al fine di favorire la prosecuzione degli studi, l’amministrazione comunale ha istituito 30 borse di studio del valore complessivo di 12 mila euro. In tutto 20 borse studio da 280 euro ciascuna per gli studenti che hanno terminato le scuole medie con una votazione non inferiore a 9/10.

Per gli studenti diplomati alle superiori, che hanno raggiunto una votazione di 100/100 e iscritti al primo anno di una facoltà universitaria, le borse di studio sono 10 del valore di 640 euro ciascuna. Requisito fondamentale per partecipare alla selezione è la residenza nel Comune di Gallarate. Le domande per entrambi i concorsi dovranno pervenire all’ufficio Protocollo di via Verdi 2 entro e non oltre le 12 del 31 gennaio.

La documentazione relativa ai bandi è disponibile all’Ufficio Pubblica Istruzione a palazzo Broletto in via Cavour 4 o scaricabile dal sito del Comune nella sezione “Aree Tematiche – Servizi scolastici”. Per maggiori informazioni contattare l’ufficio competente al numero 0331 754337 o 0331 754333.