Trentasei volti del Monte Rosa: mostra fotografica al Museo

Ultimi giorni per visitare la bella mostra del Castello di Masnago dedicata al Monte Rosa.

Il progetto prevedeva, non solo l’esposizione fotografica, ma anche momenti di approfondimento di carattere scientifico, sociale e culturale, attraverso conferenze tematiche, l’ultima sabato 28 gennaio alle ore 15.30 “Il Monte Rosa. Storia di clima e ghiacciai” con Paolo Valisa, meteorologo presso il Centro Geofisico Prealpino.

La mostra prende spunto dall’opera principale dell’artista giapponese Katsushika Hokusai “Trentasei vedute del Monte Fuji” che raccoglie una serie di paesaggi in diverse stagioni e con diverse condizioni metereologiche del Monte Fuji, il vulcano simbolo culturale e religioso del Giappone e a questa vuole rendere un piccolo omaggio.

#36Vedute del Monte Rosa, ideato e sviluppato da Mauro Del Romano, nasce per caso, come passione piccola e segreta al termine delle ore di studio, di lavoro o al ritorno dal supermercato.

Le immagini scattate non fanno parte di un fortuito “trovarsi” davanti al tramonto perfetto, ma della continua ricerca ed attesa della luce buona, del mare di nubi che sta per alzarsi, dei modelli meteorologici che guidano l’automobile verso i punti migliori di osservazione. E poi di molta fortuna, perché la fotografia di paesaggio è così. Di infiniti fallimenti e pochi successi. Del non essere delusi dalla nuvola che copre nel momento topico la montagna, ma dalla fiducia che gli ultimi istanti della cosiddetta “ora blu” regalino il momento perfetto.

#36Vedute del Monte Rosa è realizzato in collaborazione con il Comune di Varese e TREIDEE, con il patrocinio di Provincia di Varese, Parco Regionale Campo dei Fiori, Società astronomica “G.V. Schiaparelli” e Centro Geofisico Prealpino, Club Alpino Italiano – Sezione di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Museo della cultura prealpina di Brinzio e Associazione Immagina Arte Cultura Eventi di Varese e con il sostegno di Area Business, Elmec, Emigrafica e Open Antinfortunistica.

Per tutte le informazioni http://www.36vedutedelmonterosa.com/

