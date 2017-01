Trofeo Mimmo Fusco, la Uyba finisce quarta

trofeo mimmo fusco

Si chiude con il quarto posto il Trofeo Mimmo Fusco per la UYBA che perde 1-2 (25-21, 19-25, 19-25) contro il Volero Zurigo. Oltre a Vasilantonaki, a seguire le compagne dalla panchina c’erano Stufi 8per lei una prognosi di circa venti giorni dopo il problema accusato ieri nella semifinale), Spirito e Diouf (le ultime due tenute precauzionalmente a riposo).

Una partita senza particolari accenti, con le svizzere che nonostante l’inciampo nel primo set, avanzano senza problemi contro una formazione molto rimaneggiata e dove ancora una volta trovano spazio le giovanissime della serie B1.

Mencarelli inizia schierando in campo Signorile in regia, Sartori opposto, Pisani e Berti al centro, Fiorin e Martinez in attacco, Witkowska libero. Durante la partita sono poi state schierate più o meno tutte le giocatrici a disposizione. Nella metà campo biancorossa top scorer sono a parimerito Pisani (7 punti, 67% positivo e 1 muro) e Fiorin. A dare una marcia in più al Volero, sono stati gli attacchi di Rykhliuk (14 punti, 44%), Carcase (13, 33%) e Andrade (11, 61%).

Nonostante la sconfitta, le partite disputate in questi due giorni sono servite a coach Mencarelli e allo staff bustocco per testare nuove combinazioni sul campo e provare a inserire anche nuove giovanissime atlete. Ora tutta la concentrazione deve essere sulla partita di domenica contro Bolzano, consapevoli di dover fare a meno anche del carisma di Stufi al centro.

IL TABELLINO

Unet Yamamay Busto Arsizio – Volero Zurigo 1-2 (25-21, 19-25, 19-25)

Unet Yamamay Busto Arsizio: Peruzzo, Sartori 2, Signorile 1, Cialfi 2, Spirito ne, Fiorin 7, Witkowska (L), Martinez 6, Moneta 4, Berti 5, Negretti, Badini ne, Cicolini 4, Pisani 7.

Volero Zurigo: Lengweiler 2, Almeida ne, Zivkovic 6, Rykhliuk 14, Andrade 11, Karadayi (L), Carcase 13, Akinradewo 10, Unternahrer 5.

Arbitri: Bassan – Santoro

Note. UYBA: battute sbagliate 12, punti 4, muri 11. Zurigo: battute sbagliate 14, punti 7, muri 11. Durata set: 22’ 22’ 22’.