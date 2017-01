Tronzano il comune più virtuoso, male Cassano e Busto tra le città

tronzano lago maggiore

L’Anci Lombardia ha pubblicato la graduatoria dei comuni in base all’indice sintetico di virtuosità basato su 4 criteri stabiliti da un accordo tra Regione Lombardia e Anci. I criteri sono flessibilità di bilancio, debito e sviluppo, capacità programmatoria, autonomia finanziaria e capacità di riscossione.

L’indice di virtuosità viene utilizzato da Regione Lombardia per le politiche regionali che coinvolgono i Comuni lombardi, in particolare per la concessione di benefici e l’applicazione del Patto di stabilità territoriale.

Il comune più virtuoso della provincia di Varese è la piccolissima Tronzano Lago Maggiore con un punteggio di 89,38. Con i suoi 240 abitanti il piccolo centro adagiato sulla sponda lombarda del Verbano è quello che ha presentato gli indici migliori in base ai 4 criteri sopra elencati. Al secondo posto, ma staccato di 15 punti, c’è il comune di Origgio. Chiude la classifica il comune di Besozzo con una performance che rasenta lo zero (0,54 per la precisione).

Tra i comuni principali il meglio piazzato è quello di Gallarate che ha chiuso il 2016 con un punteggio di 58,48, seguito da Saronno con 54,17 mentre non fanno bella figura il capoluogo Varese con 36,36, Busto Arsizio con 15,9 e Cassano Magnago penultima nella classifica generale con 8,3.