Troppi sacchi abbandonati, arrivano le multe

Sacchi abbandonati a Cuveglio

Via per Arcumeggia, via per Duno, via per San Martino e via XXIV Maggio: è questo il quadrilatero degli sporcaccioni, che a Cuveglio da tempo gettano rifiuti per strada, abbandonando sacchi e sacchetti al loro destino.

Galleria fotografica Sacchi abbandonati a Cuveglio 4 di 8

Non si tratta di soli residenti in paese, dicono dal Comune: «Alcuni sacchi arrivano addirittura da Besozzo – spiega l’assessore all’ambiente e all’ecologia Giuseppe Lioi – . Abbiamo scoperto, aprendo alcuni sacchi, la provenienza dei rifiuti e ci siamo accorti della provenienze da paesi limitrofi».

E ora che succede? «La polizia locale sta emettendo diverse sanzioni ma nonostante tutto continuano gli abbandoni, e questo nonostante due assemblee cittadine fatte su questo tema per spiegare come funziona la raccolta differenziata».

Il nuovo sistema di raccolta è stato introdotto in valle un anno fa in maniera sperimentale e funziona con cestelli su cui è presente una “tag” che viene letta dal camioncino che si occupa della raccolta.

«Questo nuovo sistema è stato spiegato, illustrato e introdotto per aumentare la raccolta differenziata- spiega il sindaco di Cuveglio e presidente della Comunità Montana della Valcuvia Giorgio Piccolo – . È stata nostra premura insistere su come sono cambiate le regole. Ora chi non vuole adeguarsi verrà sanzionato»