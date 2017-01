Truffa, riciclaggio e abusivismo finanziario: 7 persone in manette

Le immagini delle divise e dei distintivi ritrovati a casa del 55enne che fingeva di essere un tenente della Guardia di Finanza

È in corso da questa mattina, martedì 17 gennaio, un’operazione dei Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese. Stanno dando esecuzione a 7 ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio e a decreti di sequestro per oltre 18 milioni di euro tra immobili, terreni, quote societarie, autovetture e conti correnti. Le accuse sono di associazione per delinquere internazionale finalizzata alla truffa, al riciclaggio e all’abusivismo bancario e finanziario.

Perquisizioni sono, altresì, in corso nelle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Campania, nonché in territorio Svizzero unitamente alle autorità Elvetiche.

I dettagli dell’operazione verranno forniti nel corso di una conferenza stampa, che si svolgerà in mattinata alla presenza del Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, dott. Gian Luigi Fontana e del Comandante Provinciale, Col. t.ST Francesco Vitale.