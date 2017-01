Tubo rotto, acqua in piazza Marconi

luino comune municipio

A causa di una perdita dall’acquedotto comunale, si sta verificando sul pave’di piazza Marconi una fuoriuscita d’acqua.

Sul posto è già intervenuto l’Ufficio Manutenzione del Comune, unitamente alla Polizia Locale, che ha delimitato con transenne l’area maggiormente interessata.

Nella prima mattinata di domani, Aspem interverrà per riparare il guasto. Si raccomanda massima attenzione nel percorrere in macchina il sedime stradale di piazza Marconi per il probabile formarsi di ghiaccio. Durante la sera e la notte la ditta appaltatrice del servizio comunale provvederà comunque con continuità a a spargere sale sulla strada.