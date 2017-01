Tubo rotto, allagato l’asilo

Vigili del fuoco

Avvio d’anno con qualche problema alla scuola d’infanzia e alle medie della zona di Sciarè e Cedrate di Gallarate.

(foto d’archivio)

I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattina di lunedì 9 gennaio per una doppia perdita di acqua che ha colpito i due edifici scolastici. La situazione più significativa alla scuola d’infanzia (comunale) De Amicis di Sciarè, in via Somalia, dove una parte dell’edificio è inagibile.

«Si è rotto un galleggiante alla vasca che porta l’acqua ai servizi del primo piano, l’acqua è poi tracimata nel sottotetto» spiega l’assessore ai lavori pubblici Paolo Bonicalzi. Sul posto sono intervenuti prima i pompieri e poi anche i tecnici comunali: «Ora è in atto lo svuotamento dei solai e il ripristino».

Il disagio è stato importante, ma i bambini sono stati accolti comunque all’interno dell’asilo. «L’ala Nord è inutilizzabile, ma il resto dell’edificio è agibile» conferma Bonicalzi. Che parla di un episodio che conferma «lo stato di vetustà degli impianti e degli edifici che abbiamo ereditato».

Più limitato – confermano anche i vigili del fuoco – è stato invece il problema alle scuole medie di Cedrate, in via Tommaseo, peraltro al centro di un ampio intervento di rinnovo nel 2015: in questo caso la perdita d’acqua è stata decisamente più contenuta. «Forse per un tubo rotto dal ghiaccio, ma stiamo verificando», conclude Bonicalzi.