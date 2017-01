Tutta Cuasso festeggia i 101 anni di Nonna Lina

Cuasso al Monte - I 101 anni di nonna Lina

“È un po’ come se fosse la nonna di tutti i cuassesi, sempre una parola dolce per tutti, sempre gentile”.

Quale migliore ritratto per la signora Lina, la nonnina di Cuasso al Monte che oggi compie 101 anni?

L’anno scorso per i suoi primi 100 anni, le organizzarono una bella festa al Nuovo Teatro di Cuasso e anche quest’anno nipoti e amici si sono messi al lavoro per prepararle uno striscione e una festa, per dimostrarle tutto l’affetto che nella sua lunga e operosa vita la signora Lina ha raccolto intorno a sé.

Nonna Lina detiene il recordo di longevità a Cuasso al Monte: in paese, ma nella frazione di Cavagnano, vive un’altra signora del 1916 ma è nata a maggio.