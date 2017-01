Tutti gli aggiornamenti sulla nevicata

Ha iniziato a cadere nel tardo pomeriggio, prima nel nord della provincia e poi sempre più a sud. E’ la neve che -largamente annunciata- alla fine è davvero arrivata.

VIABILITA’ – Il manto nevoso è ancora molto basso ma la viabilità è compromessa in diverse zone. In particolare sono segnalate molte auto finite fuori strada e in difficoltà lungo la strada del Brinzio. Lastre di ghiaccio sono presenti anche in molte altre zone. Situazione molto delicata anche a Castelseprio dove vengono segnalati parecchi incidenti. Incidenti sono segnalati anche lungo Pedemontana (tre, al momento) e anche lungo la SS336 all’altezza di Cardano al Campo e anche in A8.

LA NEVE – La neve al momento è nel nord della Provincia e continua a cadere con sempre maggiore intensità. Nel sud della provincia ora dal cielo scende pioggia ghiacciata.

LE PREVISIONI – A causa delle basse temperature persistenti nei fondovalle alpini e prealpini, le problematiche principali potrebbero riguardare locali difficoltà sulla viabilità e trasporti, a causa della possibile formazione di ghiaccio nelle notturne e del primo mattino di domani, 13 gennaio.