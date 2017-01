Tutti i servizi attivi alla farmacia comunale

farmacia saronno luciano porro

Anche per il 2017 saranno attivi i seguenti servizi permanenti presso la Farmacia Comunale 2 di Saronno (previo appuntamento, tutti i giorni): Test per le intolleranze alimentari; Nutrizionista; Elettrocardiogramma; Holter pressorio. Per ulteriori informazioni o per una prenotazione rivolgersi direttamente alla Farmacia Comunale 2 o telefonare al numero 02 9622159 oppure al 02 96288271.