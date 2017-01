Tutti in piazza per il falò di Sant’Antonio

In tantissimi per il falò di Sant’Antonio che, come da tradizione, è stato acceso davanti alla chiesa di piazza della Motta. La grande pira ha preso fuoco prima delle 21, regalando uno spettacolo suggestivo a tutti coloro che si sono ritrovati in piazza per la celebrazione.

Instancabile il lavoro dei Vigili del Fuoco che per tutta la sera hanno gettato nel fuoco i bigliettini con scritti i desideri, facendo da tramite tra la gente e le fiamme. Tra questi anche quelli inviati questa settimana dai lettori di VareseNews, oltre mille, consegnati e gettati nella grande catasta di legno nel tardo pomeriggio di oggi.

Prima dell’accensione del fuoco, c’è stato la tradizionale fiaccolata e la processione con la statua di Sant’Antonio che è stata portata fino alla chiesa.

Una fiaccolata a cui ha partecipato Davide Galimberti, per la prima volta nella veste di Sindaco accompagnato dai figli. Presente anche Raffaele Cattaeno, presidente del Consiglio di Regione Lombardia, Giorgio Zanzi Prefetto di Varese, Attilio Ingrassia Questore di Varese, oltre a diversi assessori e dai rappresentati politici. Presenti anche diversi volti dello sport varesino che hanno voluto partecipare all’evento.

Una manifestazione suggestiva che ha riempito le strade del centro cittadino con bancarelle e luci colorate e dove non è mancato l’inconfondibile odore di frittelle. Il tutto è stato organizzato dai Monelli della Motta che dalla loro postazione, di fianco alla chiesa, hanno cucinato costine, salamelle e non solo dal loro fornito banco gastronomico. Domani la festa continua con la benedizione degli animali sul sagrato della chiesa, alle 11.