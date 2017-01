Ultima chiamata in Champions, la Openjobmetis in Germania

Openjobmetis Varese - Ewe Baskets Oldenburg 76-71

La coppa non è la priorità per questa versione della Pallacanestro Varese, che anche contro Sassari – pur dopo una gara tenace – non è riuscita a muovere la classifica di Serie A. Giocare però l’ultimo turno di Champions (martedì 24, ore 18) in trasferta, su un campo difficile e contro un’avversaria di rango e con un obiettivo valido (la Fiba Europe) può e deve essere un test importante per il futuro: per imparare a vincere, e a vincere gli scontri decisivi, è utile fare pratica in occasioni del genere.

Per qualificarsi alla manifestazione che lo scorso anno vide Varese finalista, la squadra di Caja deve battere a domicilio i tedeschi che, fino a qui, hanno fatto molto meglio dei biancorossi (record di 9-4 contro il 4-9 di Cavaliero e soci). All’andata però la Openjobmetis riuscì a sorprendere Paulding e compagni a Masnago: anche per questo si può guardare alla partita con un pizzico di ottimismo. Superare Oldenburg potrebbe non bastare per il sesto posto (ma Usak, rivale diretta, gioca in casa con la capolista Villeurbanne), anche se pure le migliori settime accedono al tabellone della “coppetta”. Di certo però, in caso di sconfitta, Varese (che contro l’Ewe sarà sponsorizzata Effe Effe e non Openjobmetis) saluterà quell’Europa fortemente voluta in estate dalla società di piazza Montegrappa.

Caja dovrà capire che tipo di reazione avranno i suoi alla sconfitta con Sassari, se di scoramento per il risultato oppure se di fiducia per la – oggettivamente – bella prova offerta contro un Banco di Sardegna più forte. Dalla “testa”, prima che da mani e muscoli, passerà l’andamento della partita ma anche il prosieguo della stagione: domenica prossima i biancorossi andranno al PalaMaggiò di Caserta per una partita ben più delicata. Intanto i campani hanno vinto a Reggio Emilia con un canestro sulla sirena del supplementare segnato da Kuba Diawara, appena ingaggiato.

«A Oldenburg proveremo a giocare la miglior partita possibile - ha detto Caja in sala stampa, domenica sera – con le risorse che avremo a disposizione. Si gioca nel giro di due giorni, non saremo al 100% dal punto di vista fisico ma faremo del nostro meglio contro un’avversaria di alto livello. Proviamoci, con lo spirito mostrato nelle ultime tre gare di Champions».

