Ultimo fine settimana di gennaio tra cinema e teatro

Ultimo weekend di gennaio e poi via verso il mese (corto) di febbraio. Iniziamo con il dire che, a differenza della ultime settimane, il tempo sarà poco soleggiato e nuvolo, in particolare sabato.

Archiviate le gioeubie di giovedì sera, l’ultimo fine settimana di gennaio sarà all’insegna di mostre, spettacoli teatrali e iniziative legate al giorno della memoria.

VARESE - Sabato 28 gennaio, sulle sponde del Lago di Varese, torna “Tra Legno e Acqua – Convegno Nazionale sul Recupero e la Valorizzazione delle imbarcazioni d’epoca e storiche”. La manifestazione permetterà di calarsi nel mondo degli scafi sommersi.

VARESE - Sabato 28 gennaio, alle ore 10.30 appuntamento ai Musei Civici di Villa Mirabello (piazza della Motta, 4) con “Il Fuoco nascosto” presentazione dell’archivio della poetessa Giuliana Guatelli donato al Comune di Varese. Per l’occasione saranno presentati il romanzo inedito Torre d’avorio e la raccolta di poesie inedita Ombre cinesi pubblicati dalla casa editrice NEM (Nuova Editrice Magenta).

VARESE - Sabato, ore 11.15, ritrovo all‘ingresso della via (località Casbeno, tra il supermercato e la clinica veterinaria) la città di Varese intitola una via a Calogero Marrone.

VARESE - L’ Associazione Varese in… maglia invita tutte le appassionate (ma anche gli appassionati) di lavoro a maglia al magliaraduno organizzato per sabato 28 gennaio, dalle 15 alle 18.30, da Zona Franca, il locale di via Piatti a Masnago, dove cucina, progetti culturali e creatività convivono in un mix davvero insolito.

VARESE - ore 15.30 al Castello di Masnago (via Cola di Rienzo, 42) conferenza dal titolo “Il Monte Rosa. Storia di clima e ghiacciai” e mostra fotografica.

VARESE - Sabato, alle ore 22.00, al Teatro Santuccio appuntamento con “Tango DJ”, serata di milonga. Ingresso per i Soci ACSI FAI Tango, 10 € inclusi refreshments , stuzzichini vari , dolci e salati, e prosecco DOC unlimited. Domenica 29 gennaio, appuntamento con lo spettacolo “Don Chisciotte”, Teatro per Merenda. Per maggiori informazioni: www.teatrosantuccio.it.

VARESE - Domenica, alle 17, al Teatro di Varese in Piazza della Repubblica in scena “Mia and Me”. Si potranno incontrare i principali protagonisti della serie animata, come Yuko e Mo, che hanno conquistato i bambini di tutta Europa. Per informazioni e prenotazioni: www.teatrodivarese.org; tel. 0332.247897

VARESE – Max Prandi domenica sera è in scena a La Vecchia Varese, dalle 20 e 30. Max Prandi è un bluesman proveniente dalla bassa Padania che oggi può vantare di essere annoverato tra i migliori artisti blues sulla scena nazionale grazie ad una carriera di successo colma di prestigiose collaborazioni. In quest’occasione verrà affiancato da un ugualmente eccellente armonicista italiano, Beppe Semeraro, detto ‘harmonica slim’.

GAVIRATE - Fine settimana al Chiostro di Voltorre. Sabato 28 ore 15.30 si terrà la presentazione della fiaba “Zac e Lalo sulle tracce del ceresiosauro”, dell’autrice Sara Magnoli, Giacomo Morandi Editore. Fiaba costruita su ritrovamenti preistorici effettivamente avvenuti nel nostro territorio, illustrata da Tiziano Riverso e tradotta anche in inglese e tedesco. Domenica 29 nuova apertura domenicale per famiglie con laboratori per i più piccoli.

BESOZZO – Al Duse uno spettacolo dedicato a Calogero Marrone. In scena gli allievi e gli attori della Compagnia Duse. L’appuntamento è per sabato 28 gennaio ed è dedicato all’uomo che salvò centinaia di ebrei durante il fascismo.

CASSANO VALCUVIA- A 400 anni dalla morte, William Shakespeare è l’autore teatrale più conosciuto nel mondo e David Remondini – di madrelingua inglese – farà rivivere i suoi versi in tutta la loro potenza. Spettacolo di teatro di narrazione in italiano con parti cantate e interpretate in lingua originale. Lo spettacolo di Teatro Periferico, rientrante nella stagione del teatro comunale di Cassano Valcuvia inscena questo spettacolo per il prossimo sabato 28 di gennaio alle ore 20.45.

BISUSCHIO – Attenti al lupo… o a Cappuccetto Rosso? Sabato 28 gennaio alle 17 al Cine Teatro San Giorgio, Intrecci teatrali presenta una divertente rilettura della favola di Cappuccetto Rosso.

CANTELLO - Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo di Cantello partecipa al progetto “Cancro io ti boccio” aderendo all’iniziativa “Le arance della salute” promossa dall’Airc – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Venerdì 27 gennaio, dalle 9 presso tutte le scuole dell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria) e dalle 10 in piazza Europa a Cantello, saranno distribuite le arance in reticelle da 2,5 kg. e il ricavato sarà interamente devoluto a favore dell’Associazione.

GALLARATE – Domenica 29 gennaio 2017, al Museo MA*GA di Gallarate s’inaugura L’esperienza dell’arte, il nuovo ciclo di attività didattiche per adolescenti, che propone laboratori dedicati agli adolescenti che dialogheranno con alcuni artisti italiani contemporanei invitati per l’occasione. Nel pomeriggio alle 17 si terrà anche l’appuntamento del ciclo di incontri con gli autori della mostra “Ritmo sopra a tutto” insieme a Giampiero Neri, Jacopo Ramonda e Franco Buffoni per parlare di “Elisione semantica o sintattica? “.

GALLARATE - Il Gruppo Teatrale Crennese festeggia i suoi 20 anni. A partire da venerdì 27 gennaio fino a gomenica 5 febbraio tutti i sabati dalle 17:00 alle 20:00 e tutte le domeniche dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 sarà gratuitamente aperta al pubblico, presso l’oratorio di Crenna in via Edmondo de Amicis 2, la mostra “Tutti Insieme in Scena”.

GALLARATE - Sabato sera alle 21, al Teatro Condominio Vittorio Gassman (info biglietteria 392 8980 187), va in scena la compagnia dei Sonics con ” Toren”, spettacolo creato e diretto da Alessandro Pietrolini, con coreografie di Federica Vaccaro.

ARNATE - All’oratorio di Arnate si terrà “falò bis” sabato sera in via XXII marzo.

FAGNANO OLONA – Domenica 29 l’appuntamento è con la gioubia della Valle Olona. Il rogo sarà all’approdo di Calipolis a Fagnano Olona a partire dalle 18. Sarà poi possibile cenare insieme

BUSTO ARSIZIO - Un altro weekend di concerti quello che aspetta il Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Venerdì e sabato in programma due attesi concerti mentre domenica tornano gli aperitivi vegani in collaborazione con Gusto Arsizio.

OLGIATE OLONA - Gennaro Porcelli ha scelto il Teatro Nuovo (Area 101) di Olgiate Olona (VA) in Via Bellotti 22 per la sua prima data Lombarda del Nuovo “Side by side” Tour. Presenterà il suo nuovo singolo (Appunto “Side by side) insieme ad altri suoi nuovi inediti. Appuntamento per sabato.

VERGIATE - Sabato sera sulle note di J-Ax con i t Jay’s Club.

CASTIGLIONE OLONA - Dopo la pausa natalizia, il “Te con l’autore”, la proposta culturale dell’associazione “Borgo antico”, riparte. Il primo appuntamento sarà domenica 29 gennaio, alle 16, presso il Bar Lucioni di Castiglione Olona, in piazza Repubblica. Ospite Laura Veroni con il libro “I delitti di Varese”; fratelli Frilli editori.

LEGNANO – In occasione della mostra Mirabili mostri. L’Apocalisse di Baj, ospitata fino al 26 febbraio 2017 da Palazzo Leone da Perego/MA*GA di Legnano, si tiene, all’interno della sala dedicata all’opera L’Apocalisse”, un ciclo di performance artistiche dal titolo Contaminazioni. Baj e le influenze artistiche negli anni ’70-’80.

Il programma prende avvio domenica 29 gennaio, alle ore 16.30 con Milano tra poesia e realtà. Non solo Apocalisse.

UBOLDO – Sabato 28 Gennaio alle ore 21,00 al Cinema-Teatro San Pio Sala della Comunità, in occasione della Festa della Sacra Famiglia, la compagnia uboldese porta in scena la commedia “L’eredità dei Lauri”.

TRADATE - Arriva la 15esima edizione la sagra della Polenta organizzata dalla Pro Loco di Tradate. Appuntamento domenica 29 gennaio a partire dalle per 12 in piazza Mazzini con l’apertura del Banco Gastronomico, con tanti piatti della tradizione tipica locale. Alle 14.30, invece, si apre la castagnetta con vin brulè. Il tutto con il patrocinio del Comune di Tradate.

CARONNO PERTUSELLA – L’Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Caronno Pertusella invita all’ evento “Stage Interdisciplinare di difesa personale” che si terrà Sabato 28 e Domenica 29 Gennaio 2017 presso il Palazzetto dello Sport del Comune di Caronno Pertusella, in Viale Europa, ang. Via Uboldo.

RESCALDINA - Si apre domenica 29 gennaio (ore 16) la prima edizione di “Merende Favolose”, rassegna di fiabe interculturali per l’infanzia. Domenica 29 gennaio, Radice Timbrica Teatro presenta la lettura animata colorata, dinamica, coinvolgente de “L’ape e il serpente”, fiaba della tradizione africana (Zaire orientale).