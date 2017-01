Un albero nel giardino della scuola per ricordare le vittime della Shoah

Alla Carducci si parla di responsabilità e studio condiviso

Un albero in ricordo della “Shoah”. È l’omaggio alle vittime che le scuole del Comune di Sumirago dedicheranno domani, 27 gennaio Giorno della Memoria.

Un albero che crescerà nel giardino della scuola primaria, un simbolo che servirà da monito per le generazioni future.

Sono tante le iniziative che gli istituti scolastici hanno pensato in occasione di questa ricorrenza: « Le iniziative organizzate sono per noi significative, non solo doverose – spiegano le insegnanti – poiché evidenziano i valori fondanti della convivenza democratica, i quali si concretizzano attraverso il nostro costante, quotidiano lavoro di educazione alla responsabilità, all’accoglienza, al rispetto delle diversità»

Così. domani mattina, venerdì 27 gennaio,alla presenza di Sindaco e Amministratori, i bambini contribuiranno alla piantumazione di un albero che verrà dedicato ai deportati del Comune di Sumirago. In ogni classe inoltre, sono previste letture di racconti sul tema della Shoah.

La mattina del 31 gennaio , nella palestra della scuola secondaria, le maestre e i bambini delle classi 4^ e 5^ della primaria, i docenti e tutti i ragazzi della secondaria incontreranno la sig,ra Ester De Tomasi, presidentessa dell’Anpi di Varese, la quale racconterà la Shoah con ricordi legati alla sua famiglia deportata e anche attraverso la proiezione di diapositive sul campo di concentramento di Auschwitz con foto da lei stessa scattate in quei luoghi.