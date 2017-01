Un altro weekend di grandi concerti al Circolo Gagarin

busto arsizio

Un altro weekend di concerti quello che aspetta il Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Venerdì e sabato in programma due attesi concerti mentre domenica tornano gli aperitivi vegani in collaborazione con Gusto Arsizio. Ecco il programma completo

VENERDI’ 27 GENNAIO

LIVE __ EGREEN & DJ P-KUT

Nato a Bogotà, spostatosi a Detroit, trapiantato poi definitivamente a Busto Arsizio in età da ragazzino. Inizia dalla grigia provincia padana la furia rap hardcore di Egreen, tracimata in 13 anni di carriera, 11 dischi ed oggi più che mai alive and kickin’. Uno dei nomi più caldi dell’hip hop italiano viene da BA e stasera suona a BA.

Apertura porte ore 20:30. Inizio live 22:30.

Ingresso riservato ai soci ARCI + sottoscrizione 10 euro.

Prevendita (consigliata) QUI

SABATO 28 GENNAIO – h. 22:00

LIVE ___ DANCE DANCE DANCE live Anthony Laszlo + Le Banlieue DJset

Dance Dance Dance è una nuova serata indie al Circolo Gagarin. Si ascolta bella musica e poi si balla. Stasera c’è il duo rock’n’roll al fulmicotone Anthony Laszlo, da Torino. Chiude il DJ set di Le Banlieue.

Ingresso riservato ai soci ARCI + ingresso UP TO YOU (= offerta libera)

DOMENICA 29 GENNAIO – h. 18:30

Aperitivo vegan con GustoArsizio

Appuntamento fisso mensile con il super aperitivo della gastronomia vegana GustoArsizio: specialità preparate con ingredienti di origine vegetale, privilegiando, dove possibile, i prodotti biologici o provenienti da aziende di fiducia. Dalle 18:30. Ingresso riservato ai soci ARCI