Un “caffè corretto” sulla guerra

Continuano gli incontri di “caffè corretto” la serie di serate organizzate dal Gruppo Alpini di Varese. Il 21 gennaio 2017 l’argomento vede un confronto tra guerre: il titolo della serata è infatti “La guerra di ieri e la guerra di oggi“.

Un tempo chi partiva per la guerra viveva in un Mondo a parte, sconosciuto e distante da coloro che non ci partecipavano. Oggi le nuove tecnologie, i social e la comunicazione globale abbattono molte barriere. Ma in che misura i soldati possono davvero dirsi “più vicini”? “Caffè corretto, il ciclo di incontri organizzato dal Gruppo Alpini di Varese, lo chiede a Monsignor Bruno Fasani, prete, alpino e giornalista scomodo.

L’incontro, come tutti gli altri della serie, sarà condotto dal giornalista Matteo Inzaghi.

Al termine dell’incontro il gruppo Alpini Varese offrirà – ovviamente un caffè – o un aperitivo.

Anche questo incontro si terrà presso la sede degli Alpini, in via degli Alpini, 1 a Varese dalle 17,30 alle 19,00. L’ingresso è gratuito.

Per info: 0332- 24 24 38, mail: info@gruppoalpinivarese.com, sito: www.gruppoalpinivarese.com.