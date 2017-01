Un camioncino mi ha tagliato la strada, cerco testimoni

Foto varie

AAA.CERCO TESTIMONI!

Ieri mattina (mercoledì 25 gennaio) alle 8:30/8:40 arrivando da Vedano Olona, immettendomi sulla rotatoria (Ponte di Vedano) in direzione Lozza-Gazzada, venivo impossibilitata alla svolta e quindi sorpassata sulla corsia esterna dx, da un camioncino che, immettendosi in rotatoria dalla nuova tangenziale di Varese senza rispettare la mia precedenza (ero già in rotatoria), mi impediva l’uscita in direzione Lozza prevaricandomi e toccando il lato anteriore dx sopra il faro della mia Mazda 2 verde, con lo spigolo posteriore sx del camioncino.

Nonostante i miei ripetuti inviti a fermarsi questi procedeva per la sua strada ignorandomi. Ho chiamato i CC e l’ho inseguito fino in Mazzuchelli dove mi ha aggredito dicendo che ero io ad essergli andata addosso perché volevo passare a tutti i costi (semmai il contrario).



Non vuole sentire ragioni ed io devo trovare i testimoni di quella manovra altrimenti la colpa sarà 50 e 50 e dovrò pagare il 50 del mio danno quando lui non ha fatto nulla al suo camioncino.

I CC non possono fare granché perché non hanno assistito direttamente all’incidente. Vi chiedo per favore di condividere e di aiutarmi a trovare testimoni. Grazie mille.

Laura Fazzari