Un corso per genitori sui “Disturbi Specifici dell’Apprendimento”

L’Associazione Italiana Dislessia propone con il patrocinio del Comune di Tradate un corso rivolto ai genitori dei ragazzi delle scuole, diviso in più appuntamenti e dedicato ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento, a partire dal 3 febbraio in villa Truffini. Per informazioni sul programma, sui costi e per le iscrizioni si può consultare il sito dell’AID. Il corso si svolgerà di sabato mattina ad eccezione del primo incontro che è previsto per venerdì 3 febbraio.

Programma

3 febbraio 2017 Ore 20:30 – 23:00

Dislessia e Disturbi dell’Apprendimento

11 febbraio 2017 Ore 9:30 – 12:00

Inglese no problem!

18 febbraio 2017 Ore 9:30 – 12:00

DSA e italiano

25 febbraio 2017 Ore 9:30 – 12:00

Legge 170 e Piano Didattico Personalizzato

11 marzo 2017 Ore 9:30 – 12:00

Matematica che passione!

18 marzo 2017 Ore 9:30 – 12:00

Strumenti compensativi informatici

Costo:

€ 30 per i soci in regola col versamento della quota annuale 2017

€ 60 per chi non è socio.

Per informazioni:

TEL 334 11 36 056

EMAIL: varese@aiditalia.org