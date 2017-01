Un evento per aiutare le aziende agricole colpite da neve e terremoto

Foto varie

Aziende in ginocchio per via della neve e del terremoto, fattorie in difficoltà che necessitano di una mano: il prossimo fine settimana c’è un evento che permetterà di aiutare.

“L’Abruzzo ha bisogno di noi” è un evento organizzato da Proloco Luino ed Eventilagomaggiore con il gruppo musicale Effetto vip in programma il prossimo weekend.

Sabato 4 febbraio, infatti, ci sarà una non stop di 12 ore di musica e stand gastronomico fuori dal teatro sociale a cura della Proloco.

Suoneranno dalle 12 alle 21 gruppi in una jam session a rotazione con entrata ad offerta.

Dalle 21 a mezzanotte alternati alla musica ci sarà il cabaret direttamente dai programmi TV “Zelig”, “Tu si che vales”, “Ecceziunale veramente” coi cabarettisti Andrea Cataldi e Davide Boniolo, Gianluca Arena – figlio di bruno Arena dei fichi – Francesco de Chiara e Dino Colombi.

Tutto il ricavato dell’evento andrà in donazione alle aziende agricole dell’Abruzzo per aiutare gli agricoltori locali.

Diversi gli sponsor che hanno contribuito rendendo possibile questa manifestazione.