Un fine settimana per rivivere gli anni Novanta

Sabato 14 gennaio 2017 alle ore 18.30 al Punto d’Incontro di Maccagno (via Valsecchi 21, complesso Auditorium), presentazione del libro “Telefonami tra vent’anni” a cura dell’autrice Barbara Vesco.

Nel romanzo si racconta la storia di Alice, appena quindicenne, e di Andrea (più grande di lei), due ragazzi speciali nella loro semplicità, che vivono un amore forte in un tempo che non è il loro. Alice si muove all’interno di una famiglia tradizionale, Andrea, invece, in un contesto maggiormente complicato. Il rispetto e l’amore inducono lui a rapportarsi con la giovane con estrema dolcezza, ma presto il sentimento totalizzante si inclina a causa di un segreto troppo difficile da condividere con una ragazzina.

In contemporanea, per rivivere le medesime emozioni narrate nel libro, si terrà la mostra fotografica “The Nineties Dream” (“Il sogno degni anni Novanta”), a cura di Daniela Meneghin e Lorenzo Camocardi. La prima, fotografa verbanese, in collaborazione con lo studio “Photo Video Grafic” di Camocardi, ha voluto reinterpretare visivamente i periodi citati da Barbara Vesco, rivisitando la figura della notissima bambola Barbie, ambientandola tra oggetti e visioni del sogno degli anni ’90.

L’ingresso è libero.