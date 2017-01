Un fumetto o una serata in jazz, tanti appuntamenti nel weekend

pattinare sul lago

Ecco gli eventi del fine settimana in provincia:

METEO - Continua il tempo bello e freddo nella nostra provincia. Si parte venerdì con una giornata di sole e temperature più alte in montagna. Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato 21 gennaio sarà soleggiato con poche nuvole irregolari sulla pianura. Temperature senza variazioni con estese gelate notturne. Stesso clima per domenica 22 gennaio: giornata soleggiata con passaggi nuvolosi sulla pianura padana.

VARESE - Gong! i Plateali al Santuccio. Tornano i Plateali al Teatro Santuccio con “Gong!” Torneo dei Campioni 2017. Tutti gli gareggiano contro tutti, in un grande “spettacolo a eliminazione”

VARESE - Alla Libreria Mondadori di Varese l’iniziativa “Libraio per un sabato” con le antologie “Delitti di Lago” e “Nuovi Delitti di Lago” (Morellini). Sabato 21 gennaio, a partire dalle 17, saranno presenti in via Morosini gli scrittori Andrea Dallapina, Rossana Girotto, Aldo Lado, Alberto Pizzi, Sergio Roic, Laura Veroni e la curatrice Ambretta Sampietro.

VARESE – Continuano gli incontri di “caffè corretto” la serie di serate organizzate dal Gruppo Alpini di Varese. Il 21 gennaio 2017 l’argomento vede un confronto tra guerre: il titolo della serata è infatti “La guerra di ieri e la guerra di oggi“.

VARESE – Con i Chicago Stompers una serata jazz al Salone Estense. Sono gli spumeggianti Chicago Stompers, attesi sabato 21 gennaio alle ore 21 in una serata tutta nel segno del jazz statunitense degli anni Venti, repertorio esclusivo della giovane formazione milanese. Ora tornano ad esibirsi nuovamente per “Giovani talenti alla ribalta”.

VARESE – Cosa occorre oggi per “mettere su famiglia”? Se lo è chiesto il gruppo di lavoro sul tema della famiglia delle Acli provinciali di Varese. La complessità della risposta verrà raccontata nel corso di un ciclo di incontri che partirà sabato 21 gennaio gennaio.

VARESE - Al Molina si esibisce il Coro 7 Laghi. Domenica 22 gennaio, nel salone della Fondazione.

VARESE - Domenica i festeggia il santo patrono della Polizia locale e del rione di Bregazzana dove si tiene alle 10.30 messa con il coro Ana Campo dei Fiori degli Alpini di Varese, benedizione e degustazione di prodotti locali; alle 15.30 vespri solenni e incanto dei canestri.

VARESE – Sabato 21 gennaio, alle 19.30 le food riots Franca Formenti, Evelyn Leveghi e Francesca Sironi proseguono la stagione di eventi di “Zona Franca” di Varese, con una performance di Dario Galli, giovane agricoltore ed architetto.

VARESE – Sabato 21 gennaio la Hierbamala sarà protagonista del secondo appuntamento del 2017 di “Sotto, Inteso?”, la rassegna musicale ospitata da Cantine Coopuf che propone band e artisti della scena underground varesina e non.

GAVIRATE – Il 2017 si apre con una importante mostra-evento al Chiostro di Voltorre – Gavirate – dedicata al mondo della fiaba: dal 21 gennaio al 28 febbraio il piano nobile del prestigioso edificio ospiterà “Pinocchio”, personale dell’Artista venegonese Ettore Antonini. Il vernissage sarà sabato 21 gennaio alle ore 11.

ORINO – Sfide per aggiudicarsi il palio in occasione della festa di Sant’Antonio.

CITTIGLIO - Domenica alla Chiesa di San Biagio scoperta di uno scavo archeologico in corso d’opera in compagnia della guida di The Italian Lakes Guides. Ritrovo alle 14.45 al posteggio in via XXV Aprile 8, 10 euro. Prenotazione obbligatoria al numero 345.1331019.

BESOZZO – “Good Vibration – La storia dei Beach Boys” è il titolo del libro che il giornalista Aldo Pedron presenta sabato, alle 16.30 al Musical Box di Besozzo, in via XXV Aprile.

VENEGONO SUPERIORE – Il Fondo Sclavi di Venegono Superiore dedica una giornata ai 30 anni di Dylan Dog con fumetti, musica e cinema. Appuntamento sabato 21 gennaio 2017 dalle ore 17 nella Sala Consiliare del Comune.

CASSANO VALCUVIA - Questo week end prende il via la nuova stagione del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia sotto la direzione artistica dell’Associazione Teatro Periferico. Il primo spettacolo si terrà sabato 21 gennaio alle ore 21.00, s’intitola “Con tanto amore, Mario” ed è scritto ed interpretato dall’attrice Paola Tintinelli della Compagnia Astorri Tintinelli di Milano.

RANCO – Sabato 21 gennaio alle 15 riapre a Ranco la Casa degli Scarabocchi con una festa per festeggiare due anni di attività. L’appuntamento è all’ex palazzo comunale, in piazza parrocchiale 2 a Ranco. Per partecipare è necessario registrarsi, inviando una email a kidsdoingart.lab@gmail.com

VIGGIU’ – Bancarelle, musica e fuochi d’artificio. Alla Baraggia di Viggiù tre giorni di festa per la sagra di Sant’Antonio Abate. Si parte venerdì sera e si continua fino a domenica sera con tanti eventi per tutta la famiglia.

CLIVIO - Prosegue all’Auditorium del Borgo Musicale di Clivio la manifestazione “E… venti in musica“, organizzata dall’associazione musicale per festeggiare il ventennale di fondazione. Domenica 22 gennaio, alle 17, è in programma un concerto jazz con il quartetto “Yasmine Zekri & The Guilty Lab” impegnato in un programma dal titolo “Tea for four”.

CUASSO AL MONTE - “I burattini non crescono mai”: parole e musica per raccontare la Costituzione. Sabato 21 gennaio al Nuovo Teatro di Cuasso uno spettacolo scritto e interpretato Marina De Juli, accompagnata sul palco da due musicisti di grande esperienza.

ARCISATE - L’unità pastorale Arcisate Brenno organizza una settimana di iniziative dedicate alla Famiglia. Si inizia domenica 22 gennaio ad Arcisate, con uno spettacolo di teatro per ragazzi in programma alle 16 in Oratorio, intitolato “Mettersi in gioco… emozionando. Parte I”. Alle 17.30 i vespri e alle 18 apericena in oratorio.

SOMMA LOMBARDO - Continuano i festeggiamenti per Sant’Agnese. Il programma dei festeggiamenti è molto fitto e arricchito da diversi momenti popolari e liturgici.

CARNAGO – La Bica, la biblioteca di Carnago festeggia il suo secondo compleanno con una giornata di eventi. Dalle 15 i bambini possono divertirsi a risalire su una corda speleologica con il gruppo Grotte Carnago e partecipare a laboratori gratuiti di arte e cucina, mentre gli adulti possono riscaldarsi con vin brulè e tè caldo. Dalle 18 incontro dal titolo «Diamo i numeri», un anno di risultati e prospettive future, alle 18.20 presentazione dell’archivio «Il setaccio», distribuzione gratuita del calendario Avis 2017 e taglio della torta. Dalle 18.45 intrattenimento musicale, canti popolari e letture con le Sorelle Borromee (ingresso libero). Domenica, in via Libertà 5. Informazioni chiamando lo 0331.985251.

CASSANO MAGNAGO – Domenica fiera di Sant’Antonio con bancarelle degli ambulanti, spazio bimbi con pista cars, alle 18 accensione del falò e vin brulè. In viale delle Rimembranze.

BUSTO ARSIZIO – Al Circolo Gagarin il doppio concerto di Sorge e L’Océan. Sabato 21 in programma a Busto Arsizio le attese esibizioni di Sorge (con Emidio Clementi dei Massimo Volume e Marco Caldera) e il collettivo L’Océan.

BUSTO ARSIZIO – Sabato 21 gennaio, appuntamento al Teatro San Giovanni Bosco lo spettacolo “Pi amuri- Storie di donne contro le mafie. Storie potenti, che accadono in silenzio. Storie a cui abbiamo scelto di dare voce. Storie di mafia, ma soprattutto storie di coraggio.

BUSTO ARSIZIO – Domenica 22 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna in piazza Vittorio Emanuele II, si terrà l’iniziativa “Domeniche ad Arte – Letture a colori: il giallo”.

BUSTO ARSIZIO – Questo weekend arriva uno dei concerti più importante e significativo della stagione del Circolo Gagarin: sabato c’è Sorge, il nuovo progetto di Emidio Clementi dei Massimo Volume. Domenica Live Jam Acustic Trio. U2, Michael Jackson, Police, Adele, Pink Floyd, Eurythmics e i più grandi successi rock e pop rivisitati in chiave acustica e sottoforma di mash-up.

BUSTO ARSIZIO - Per gli appassionati di circuiti integrati, diodi, relè, sensori, led, tablet, smartphone e robot, in una sola parola, di elettronica, c’è un appuntamento da non perdere e da appuntare sul calendario: il 21 e 22 gennaio nel centro espositivo di MalpensaFiere (Busto Arsizio) si terrà Expo Elettronica, la grande fiera dedicata all’elettronica professionale e di consumo.

BUSTO ARSIZIO - La tragedia del popolo armeno spiegata agli studenti del Tosi

Sarà Pietro Kuciukian il protagonista dell’incontro con gli studenti del liceo Tosi in programma venerdì 20 gennaio.

GALLARATE - Claudio Lauretta è al teatro Condominio con lo show «Mister Voice», dal soprannome che l’attore si è guadagnato sul campo in 20 anni di carriera da imitatore, fino al successo al programma «Italia’s got talent». 100 minuti di varietà, imitazioni, musica, cabaret e gag, sempre accompagnato dal suo fido chitarrista, il Maestro Sandro Picollo. Sabato in Via Teatro 5, ore 21, 28/16 euro, 392.8980187, Vivaticket.

GALLARATE – È un omaggio alle intuizioni drammaturgiche dei fratelli per eccellenza del teatro napoletano la «Serata De Filippo» che la compagnia Il socco e la maschera porta al teatro Nuovo. Tre storie legate dal filo conduttore della morte, vera o presunta, comunque sempre surreale, farsesca e molto comica. Sabato in Via Leopardi 4, ore 21, biglietti 13/10 euro, info 0331.245580.

CASTELLANZA – Spettacolo magico di luci e ombre «La barchetta di carta» con la compagnia Teatro del vento. Sabato alle 16.30 nella sala conferenze della biblioteca in piazza Castegnate 2 bis. Info allo 0331.503696.

LEGNANO – “Sunday Jazz”, torna la grande musica nelle mattine del Tirinnanzi. Il teatro della Città di Legnano ospita un cartellone di tre appuntamenti all’insegna del jazz d’autore. Si parte domenica 22 gennaio alle ore 11.

LEGNANO – Appuntamento al Circolone con Nicolò Carnesi, il cantautore palermitano presenta «Bellissima noia»; Sabato in via San Bernardino 12, ore 21, ingresso 8 euro, info 0331.548766.