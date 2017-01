Un incontro sulla Siria con Shady Hamadi

Altomilanese generica alto milanese

Continua la collaborazione tra le associazioni Gulliver (Canegrate) e Nabad Milano onlus (Parabiago), attive da anni, nel territorio dell’alto-milanese, con progetti dedicati all’intercultura e al tema delle migrazioni, insieme per il loro primo evento del 2017: “Esilio dalla Siria, una lotta contro l’indifferenza”

Domenica 15 Gennaio dalle ore 18,00 a Canegrate presso il “polo culturale Catarabia” di p.zza Unità d’Italia. Incontro con l’autore Shady Hamadi, giornalista italo-siriano ed attivista per i diritti umani, attraverso la sua storia personale il racconto della sofferenza di un popolo, che sta conducendo una lotta quotidiana contro l’indifferenza.

Nel libro si affrontano temi di estrema attualità, come identità, integralismo, rapporto tra le religioni, libertà e lotta contro la dittatura in Siria. Senza dimenticare gli oltre 6 Milioni di profughi siriani, “imprigionati” nei campi profughi in Turchia ed in Libano o in fuga attraverso i confini della fortezza Europa, a causa di un conflitto che prosegue ormai dal 2011.

A seguire aperitivo mediorientale a cura dei volontari delle associazioni.

Evento ad ingresso libero con il patrocinio del comune di Canegrate.