Un nuovo tetto per il Latte Varese

latte capra varese

Il Comune di Varese ha approvato ieri i lavori di riqualificazione delle coperture dei fabbricati di proprietà comunale che sono utilizzati dalla Cooperativa Agricola Latte Varese. Il via libera all’intervento arriva dalla Giunta che, a seguito di precedenti delibere del 2014 e del 2015 in cui si prendeva atto come si legge testualmente nelle delibere che: “buona parte delle copertura dell’immobile è costituita da lastre contenenti fibre amiantose, alcune in avanzato stato di degrado”, ha quindi approvato la delibera che sigla l’accordo con la Cooperativa indicando come urgenti i lavori di riqualificazione delle coperture.

In sostanza il Comune ha dato mandato alla Cooperativa di procedere ai lavori la cui realizzazione si trascinava da diversi anni. La spesa per l’intervento sarà compensata dal debito pregresso che la Cooperativa ha nei confronti del Comune per i canoni di affitto non versati negli anni 2014 e 2015. In totale nella delibera di specifica come spesa da effettuare per i lavori un valore pari a 138mila euro.

«Mi felicito con l’attuale amministrazione che ha fatto propria una soluzione che come Pd avevamo presentato in Commissione più di un anno fa – dichiara il consigliere comunale del Pd, Fabrizio Mirabelli – ma che la precedente amministrazione, pur consapevole dei possibili rischi per la salute, aveva purtroppo ignorato trasformandola in lettera morta».