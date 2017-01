Un nuovo weekend di natura e bimbi a ReMida

La domenica delle famiglie da Remida!

Ancora grande attenzione attorno al Chiostro di Voltorre e alle attività legate all’ambiente ed all’ecosostenibilità. Dopo la buona partenza della mostra su Pinocchio si aprono due appuntamenti organizzati da ReMida, il centro di riuso creativo che qui ha trovato la sua base operativa.

Si parte sabato 28 ore 15.30 con la presentazione della fiaba “Zac e Lalo sulle tracce del ceresiosauro”, dell’autrice Sara Magnoli, Giacomo Morandi Editore. Fiaba costruita su ritrovamenti preistorici effettivamente avvenuti nel nostro territorio, illustrata da Tiziano Riverso e tradotta anche in inglese e tedesco

Stimolo che è diventato un progetto didattico/creativo, per la scuola dell’infanzia e primaria, adottato con successo nel tradatese e che potrebbe ri-nascere a Remida grazie ai suoi materiali di scarto.

“Nostro intento – dicono gli organizzatori – è promuovere le eccellenze del territorio e costruire progetti multidisciplinari con la preziosa rete educativa di ReMida”.

Domenica 29 nuova apertura domenicale per famiglie. Questa volta, grazie alla collaborazione dell’Associazione Binario9trequarti, introduciamo a ReMida la natura che ci regala molti tesori colorati e materiali da scoprire! Infatti da tantissime piante si possono estrarre succhi con i quali dipingere.

“Insieme impareremo a fare speciali colori e ad riutilizzare insieme materiali disponibili in natura con quelli recuperati in aziende, ispirandoci alle straordinarie opere di Ettore Antonini. In particolare Domenica faremo gessetti colorati per disegnare”, dicono gli educatori.

Attività adatta a bambini/e dai 3 ai 12 anni. I più piccoli potranno comunque venire per divertirsi in una sala dedicata.

Potete scegliere a che ora venire:

1° turno: mattino dalle ore 10.30 alle ore 12.30

2° turno: pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30

3° turno: pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento posti (max 25 per turno), all’email remida.varese@gmail.com indicando la Domenica e il turno scelto, il numero e l’età dei bimbi e degli adulti partecipanti.

Per mantenere alta la qualità del servizio vi chiediamo gentilmente di non arrivare con altre persone senza prenotazione.

Contributo di € 5 a bambino e ad adulto + € 10 di iscrizione annuale all’Associazione Altrementi per ogni adulto. Entrata gratuita per i bimbi sotto i 2 anni.