Un parcheggio per… pattinare

II parcheggio di via San Michele del Carso a prova di equilibristi.

La denuncia arriva da un utente dell’ospedale di Varese che, in questi giorni, si ritrova a dover lasciare la macchina in un parcheggio con lastre ghiacciate e dove non è del tutto facile muoversi a piedi.

La richiesta al Comune è quella di provvedere a gettare il sale per mettere in sicurezza uno spazio molto utilizzato da quanti si devono recare al Circolo.

Ricevuta la segnalazione, l’amministrazione comunale ha reso noto che interverrà quanto prima alla pulizia del piazzale