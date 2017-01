Un pomeriggio con i Beach Boys

Il negozio di dischi di Via XXV Aprile, sabato pomeriggio ha ospitato la presentazione del libro “Good Vibrations – La storia dei Beach Boys”. L’autore Aldo Pedron ha incontrato il pubblico per raccontare come è nato il primo libro scritto in Italia sui Beach Boys. Una serie di aneddoti e racconti. Diversi gli appassionati di musica presenti all’incontro.

Galleria fotografica Presentazione libro Beach Boys Besozzo 4 di 11

Foto di Raffaele Della Pace