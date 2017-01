Un referendum sul centro sportivo a Schianno

Viaggio all'interno dell'Insubria Calcio e del suo vivaio

Si torna a parlare del progetto “Natura e Sport”, il maxi centro sportivo che l’amministrazione Bertuletti vorrebbe realizzare in un’area verde di Schianno. Un progetto “faraonico” che prevede un campo regolamentare da calcio con pista per atletica a sei corsie completo di tribune con spogliatoi e locali di servizio, oltre due campi da calcio per allenamento e una superficie da destinare a parcheggi 10.000 metri quadrati.

L’opposizione aveva cercato in tutti i modi di bloccarne la realizzazione ed era riuscita a raccogliere un cospicuo numero di firme, circa 600, che per il sindaco Cristina Bertuletti non sono sufficienti, oltre a non essere valide perché raccolte senza i dati relativi al documento di identità.

Questa sera in consiglio comunale, che si terrà alle 19 nella sala consiliare in via Matteotti, l’amministrazione lancerà la proposta di un referendum per sondare quale sia l’umore dei cittadini in relazione a questa idea.

Va detto che la Regione ha negato il finanziamento di 250 mila euro necessari per far partire il progetto ma anche questo pare non sia un ostacolo per le aspirazioni della giunta.

Se ne discuterà questa sera e se la proposta dovesse passare i cittadini saranno chiamati a decidere se investire in un grande centro sportivo oppure ristrutturare quel che già esiste, a partire dai due campi da calcio.