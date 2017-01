Un viaggio a “la Versailles del mare”

Appuntamento alla base nautica di Laveno Mombello per una delle conferenze invernali. Domenica 5 febbraio, alle 15, Susy Zappa racconterà la sua esperienza di viaggio su un’isola della Bretagna: Sein (dal libro “Sein una virgola sull’acqua, racconto di una isola bretone leggendaria” ed. Il Frangente).

E’ il racconto avvincente di un isola circondata da un cordone di fari così belli da essere denominata “la Versailles del mare” in un tratto, quello del Finistère, tra i più pericolosi al mondo per la navigazione e famoso per le storie e leggende di mare e marinai. Ingresso libero.