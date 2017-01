Una “app” europea nascerà al liceo Curie

Una “app” per studiare. Non è ancora nata ma nascerà. È l’obiettivo che si è posto il liceo Curie di Tradate che ha avviato un progetto Erasmus plus ka2. Gli studenti delle classi terze lavoreranno per due anni con coetanei di istituti di Spagna, Portogallo, Turchia, Grecia, Ungheria nell’elaborazione di un’@pp sulla corretta alimentazione.

Sono stati coinvolti, inoltre, i genitori e, insieme a loro, accoglieremo le delegazioni internazionali in marzo.

L’innovazione tecnologica, dunque, si mette al servizio dell’educazione per rendere gli studenti protagonisti del loro sistema di apprendimento. Entro il 31 agosto 2018, dunque, si arriverà alla costruzione di un’applicazione e di un sito internet dedicato aperto a idee, progetti, suggestioni di tutti gli studenti che lavoreranno, ciascuno dalla propria scuola.