“Una coperta per tutti”: la maglia entra in cucina

L’ Associazione Varese in… maglia invita tutte le appassionate (ma anche gli appassionati) di lavoro a maglia al magliaraduno organizzato per sabato 28 gennaio, dalle 15 alle 18.30, da Zona Franca, il locale di via Piatti a Masnago, dove cucina, progetti culturali e creatività convivono in un mix davvero insolito.

Durante la giornata Varese in… maglia presenterà il progetto “Una coperta per tutti“, e illustrerà l’attività dell’associazione. Ci sarà anche l’opportunità di imparare l’ABC del lavoro a maglia e consigli utili per tutti coloro che si vogliono avvicinare a questa rilassante attività.

Se poi volete far felici Antonia e le altre ragazze di Varese in… maglia portate qualche gomitolo di lana che non usate più, loro sapranno sicuramente come trasformarlo in qualcosa di bellissimo.

Nel pomeriggio ci sarà anche uno “swap market“, dove si potranno portare fino a 5 oggetti che non si utilizzano più (vestiti, borse, accessori) per lo scambio.

Zona Franca preparerà dolci, cioccolate calde e infusi per la merenda.

Ingresso libero, tutti invitati!