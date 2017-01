Una domenica di pace con il vescovo Agnesi ed Ernesto Olivero

monsignor franco agnesi

“Costruiamo la pace”. È il titolo dell’iniziativa in programma per domenica 22 gennaio a Vengono Inferiore e organizzata dall’Azione Cattolica della Zona di Varese. Il programma prevede: alle 14.30: Accoglienza TEATRO PARROCCHIALE di Venegono Inferiore; ore 15.00: Preghiera unitaria con il nostro Vicario Mons. Franco Agnesi.

Alle 15.45 vi saranno invece “Mani in pasta: laboratori circensi e laboratori di pace”. Mentre per giovani e adulti, è in programma alla stessa ora la Testimonianza intervista con Ernesto Olivero, Fondatore del SERMIG di Torino, Arsenale della Pace. Alle 17.30 tutti in piazza per il lancio al cielo dei messaggi di pace e merenda per tutti.

Durante la giornata sarà possibile visitare il Presepio Dei Comboniani a Vengono Superiore, al Castello, che ora è anche nostra sede di Zona di AC! Alle 13.30 ci sarà una visita straordinaria per tutti quello che lo desidereranno! Riuscendo così ad arrivare puntuali per l’inizio della preghiera!