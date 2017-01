Una mattina per non dimenticare la Shoah

solbiate olona

Questa mattina si è svolta la celebrazione della Giornata della Memoria organizzata dal Comune di Solbiate Olona in collaborazione con la sezione locale dell’Associazione nazionale partigiani italiani (Anpi) e le scuole primaria e secondaria.

Dopo la deposizione della corona al Parco della Memoria, il corteo composto dalle autorità, dalle rappresentanti delle associazioni locali e dai bambini delle scuole si è trasferito al Centro Socio Culturale.

Dopo il saluto del Sindaco, si sono succeduti gli interventi del presidente provinciale Anpi, Ester Maria De Tomani, figlia di Sergio De Tomasi partigiano e deportato, della dirigente scolastica, Laura Landonio, e degli studenti che hanno messo in scena poesie, canti e riflessioni per ricordare l’olocausto affermando che tragedie simili non abbiano mai più a ripetersi. La proiezione di una scena di “Schindler’s list” e la visita al Museo Tronconi hanno concluso la mattinata di celebrazione.