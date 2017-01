Una mostra per imparare a riciclare i rifiuti

Immagini e personaggi dal paese di Uboldo

Martedì 17 gennaio, presso l’atrio delle scuole medie, verrà inaugurata la mostra “Ri… Come Conoscere e giocare con i rifiuti”, una mostra itinerante realizzata dalla provincia di Varese che spiega cosa avviene della nostra raccolta differenziata.

Uboldo ospiterà la 15a tappa dell’esposizione, che ha girato per altri comuni della provincia di Varese e non solo.

L’amministrazione comunale di Uboldo, in collaborazione con l’istituto comprensivo A. Manzoni, con questa mostra, ha come obiettivo quello «di sensibilizzare il più possibile la popolazione sui temi del riciclo dei rifiuti e di cosa sia possibile ottenere – spiega il sindaco Lorenzo Guzzetti -. Le corrette modalità di gestione dei rifiuti fanno parte di quel saper “vivere insieme” che di questi tempi è sempre più raro trovare».

La partecipazione all'inaugurazione della mostra vedrà poi la presenza del presidente della provincia di Varese, Nicola Gunnar Vincenzi.