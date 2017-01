Una mostra per non dimenticare

Foto varie

In occasione della Giornata della memoria, la Pro Loco di Arcisate organizza la mostra “Lo sterminio in Europa”.

La mostra sarà inaugurata nel corso di un serata in programma giovedì 26 gennaio alle 21 nella sala “Ai lavoratori frontalieri”, in Via Roma, 2.

Durante la serata, organizzata in collaborazione con l’Azienda speciale “A. Parmiani” ci saranno anche testimonianze della grande tragedia dell’Olocausto.