Una raccolta per gli animali terremotati

animali terremotati

La lettrice Alessia sta organizzando una raccolta di alimenti per animali terremotati: da mandare ad un canile di Assisi, che provvederà a fare arrivare il tutto nelle zone colpite.

«Tentare non costa nulla: al canile in Abruzzo dove ho preso i miei due cani stanno organizzando una raccolta di alimenti per animali (cani, Gatti, galline etc) da mandare alle zone terremotate – spiega – Siccome conosco i proprietari e so che è gente fidata, sto organizzando una raccolta anche qui. Per chiunque fosse interessato o sappia di qualcuno che vuole contribuire mi scriva in privato, così da poter raccogliere e spedire».

L’associazione si chiama Confido nel Cuore. La mail a cui chiedere maggiori informazioni o dare la propria disponibilità è assi_92@hotmail. it