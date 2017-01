Una serata a teatro per chi si diverte al cinema

speakeasy varese cinemalteatro

Sabato 14 gennaio al Teatro Santuccio torna quello che ormai è un classico della stagione Off varesina per cominciare il 2017 facendo il pieno di risate.

Speakeasy Varese, il progetto di KarakorumTeatro con la direzione artistica di Stefano Beghi, il patrocinio del Comune di Varese e con il sostegno di Eolo, arriva al giro di boa e sceglie di iniziare il 2107 con una serata di grande divertimento.

“Cinemalteatro”, con in scena Loris Fabiani, Michele Di Giacomo e Umberto Terruso gioca con i grandi classici del cinema di Hollywood, li reinventa e li mette in scena in soli 20 minuti con il fondamentale aiuto degli spettatori che avranno l’occasione di cimentarsi nei ruoli delle grandi star del cinema americano.

Dopo il grande successo delle edizioni passate tra una spiaggia della Normandia e i freddi mari del Titanic, quest’anno il Teatro Santuccio si sta preparando a contemplare le acrobazie volanti di Top Gun, i balli proibiti di Dirty Dancing e i tremori del parco divertimenti più famoso della storia del cinema: il Jurassic Park.

La serata fa parte del progetto di #culturadicontrabbando a cura di KarakorumTeatro, che è stato riconosciuto dal Bando Funder35 come una delle 50 eccellenze culturali italiane.

Come è ormai tradizione in questa serata dedicata all’incontro tra cinema e teatro non mancheranno gli innesti cinematografici a cura di Cortisonici, che coglierà l’occasione per presentare l’edizione 2017 del famoso Festival di Cortometraggi.

Alle 20:15 come sempre spazio alla musica di contrabbando con un’artista di grande profondità capace di coinvolgere chiunque, in strada come in teatro. Saranno la voce e la chitarra di Manuela Pellegatta, in arte semplicemente Pellegatta, le protagoniste del pre spettacolo di Speakeasy Varese. Sarà la cantautrice milanese ad accompagnare il consueto ricco aperitivo curato dal progetto Edubar della Cooperativa Sociale L’Aquilone. In sala, come di consueto, spazio ai giovani imprenditori Under35 della città: questa volta sarà Simone Giorgio di &TYPE a presentare al pubblico il suo lavoro di tipografia manuale e stampa d’arte.

Il programma di sabato:

dalle 19:30 Happy Hour di contrabbando con i ragazzi di Edubar, progetto di formazione e inserimento lavorativo della cooperativaL’Aquilone.

Alle 20.15 Musica di Contrabbando con il concerto acustico di Pellegatta.

Alle 21.00 Lo spettacolo “Cinemalteatro” di e con Loris Fabiani, Michele Di Giacomo e Umberto Terruso (Milano).

Durante la serata innesti cinematografici a cura di Cortisonici e esposizione delle stampe d’autore di &TYPE

Ingresso alla serata: 10/8 Euro (ridotto per studenti, attori professionisti e per chi verrà in teatro in bicicletta), 4 Euro per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Aperitivo 5 Euro (con uno sconto se non sprechi e porti il tuo bicchiere da casa!)

Per info e prenotazioni: http://www.karakorumteatro.it/sv4-cinemalteatro