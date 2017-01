Una settimana di festa per la Famiglia

genitori generica famiglia

L’unità pastorale Arcisate Brenno organizza una settimana di iniziative dedicate alla Famiglia.

Si inizia domenica 22 gennaio ad Arcisate, con uno spettacolo di teatro per ragazzi in programma alle 16 in Oratorio, intitolato “Mettersi in gioco… emozionando. Parte I”. Alle 17.30 i vespri e alle 18 apericena in oratorio.

Giovedì 26 gennaio, alle 20.45 sempre all’oratorio di Arcisate, è in programma un cineforum per tutta la famiglia.

Domenica 29 gennaio la festa ci sposta a Brenno. La giornata si apre alle 10.30 con la messa solenne in onore della Sacra Famiglia, seguita alle 12 dal pranzo in Oratorio, dove alle 15.30 ci sarà la seconda parte dello spettacolo teatrale per ragazzi “Mettersi in gioco… emozionando”.

Le prenotazioni per il pranzo si raccolgono entro giovedì 26 gennaio telefonando ai numeri 339 1218675, 0332 471661, 0332 470958.