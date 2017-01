Una settimana di gelo

Il fondovalle a Solbiate Olona ricoperto di ghiaccio

Cielo azzurro e sole alto di giorno, gelo forte, da battere i denti, la notte. Niente neve.

In sintesi è questa la settimana che ci aspetta secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino.

LA SITUAZIONE – Aria polare, discesa fin sul Mediterraneo occidentale, alimenta un vortice depressionario sull’Italia meridionale con neve sugli Appennini. La regione alpina resta ai margini della bassa pressione con solo gran freddo e passaggi nuvolosi. Temperature al di sotto delle medie stagionali per tutta la settimana.

LE PREVISIONI – Per oggi, lunedì 16 gennaio soleggiato con alcune nuvole di passaggio su Bresciano e Mantovano, via via più estese in serata sulla pianura padana. Asciutto. Clima decisamente invernale con gelo notturno e gran freddo in montagna.

Martedì 17 nuvoloso sulla pianura ma asciutto, con sole su Alpi e Prealpi. Probabili schiarite anche sulla fascia pedemontana. Freddo invernale. Ventilato da NE sulle Prealpi e in particolare sul Gardesano.

Mercoledì 18 soleggiato ma freddo con forti gelate notturne. Qualche passaggio nuvoloso sulla pianura padana e in particolare sulla Lombardia orientale.

LA TENDENZA – Giovedì 19 e venerdì 20 gennaio: soleggiato ma freddo con forti gelate notturne e massime in giornata tra 2 e 4°C. Temperature sempre al di sotto delle medie stagionali ma in lieve rialzo nel fine settimana.