Una settimana di incontri per il Giorno della Memoria

Eventi

In occasione del 72^ anniversario della liberazione di Auschwitz – Giorno della Memoria, commemorazione delle vittime dell’Olocausto – l’Assessorato alle Culture propone una serata/incontro con l'”hidden child” Franco Debenedetti Teglio, che testimonierà la sua esperienza personale di “bambino nascosto” vissuto per otto anni sotto la scure delle leggi razziali in Italia.

L’appuntamento – per non dimenticare – è per Venerdì 27 gennaio alle 20.45 in Sala Consiliare di Via De Mohr

Altre iniziative correlate e promosse dall’associazionismo locale sul territorio: