Una settimana in compagnia del sole

Foto di Giovanna Maffioli

Temperature invernali ma il sole non ci abbandonerà. Il meteo per i prossimi giorni annuncia giornate gelide con foschia e banchi di nebbia al mattino, ma cielo sereno o poco nuvoloso merito soprattutto del favonio che da domani scalderà un po’ le nostre giornate.

Il Centro Geofisico Prealpino prevede per martedì 3 gennaio al mattino ancora passaggi nuvolosi sulla pianura poi via via sereno su tutta la regione con vento da Nord e favonio nelle alte valli. Temperature minime -3, massime intorno agli 8 gradi.

Per mercoledì 4 gennaio si prevede invece una giornata a abbastanza soleggiata ma ventosa da Nord in montagna, a tratti fin sulla pianura. Clima invernale con gelo notturno, ma locala favonio sulle Prealpi. Sulle Alpi nuvole addossate alle creste di confine con nevischio portato dal vento.

A meno di cambi improvvisi e bruschi, il clima dovrebbe restare identico anche nei prossimi giorni: Befana con il sole quindi, e così anche il weekend.