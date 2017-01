Una spesa per la tua squadra

Foto varie

Juri Chechi, Giulia Ghiretti, Federico Morlacchi, Antonio Rossi, Alessandra Sensini e Valentina Vezzali. Sono i sei testimonial dello sport italiano per Facciamo squadra, un progetto di social promotion, con cui i clienti Iper potranno sostenere lo sport del cuore donando alle associazioni che preferiscono attrezzature per atleti e per palestre, a fronte della spesa fatta all’ipermercato.

IL VIDEO



La popolare catena di ipermercati apre il nuovo anno nel segno dello sport con un’iniziativa che coniuga i valori di lealtà e formazione con uno stile di vita sano. “Facciamo Squadra – come si legge nella loro comunicazione – è un’occasione collettiva per dare un aiuto concreto alle associazioni sportive dilettantistiche e alla disciplina preferita. I numeri sono considerevoli e coinvolgono tutta la comunità: l’idea è raggiungere 30mila associazioni sportive dilettantistiche che contano 5 milioni di associati”.

Un intervento che si rivolge a tutto il mondo dello sport, ma con particolare attenzione alle numerose realtà territoriali.

Dal 12 Gennaio al 2 Aprile 2017 è possibile donare alle associazioni sportive dilettantistiche attrezzature per atleti e per palestre, divise e strumenti tecnologici (app e software) a fronte di una spesa effettuata presso tutti i punti vendita Iper, La grande i. Il ricco catalogo online comprende 150 articoli di ogni specie, incluse attrezzature speciali per adulti e bambini in grado di migliorare le prestazioni degli atleti in sedia a rotelle. Sarà difficile non trovare qualcosa per aiutare lo sport del cuore; che sia basket, calcio, nuoto e pallanuoto, yoga, ciclismo, rugby, danza, arti marziali, tennis, baseball, sci, alpinismo e tanti altri sport.

Ma non è tutto. I clienti Iper potranno a loro volta partecipare al concorso Gioca e Vinci e scoprire subito sul sito www.iper.it se hanno vinto uno dei 12mila premi (oggetti, gift card e buoni spesa da 20, 50 e 500 euro). Potranno anche iscriversi a un concorso fotografico caricando su Facebook o sul sito iper.it materiale fotografico relativo a uno dei tre temi indicati; in palio 36 premi, da quelli ad estrazione di 100 euro fino ai premi social che vanno da 200 ai 500 euro (sempre in buoni spesa).

Come funziona – Per ogni spesa di almeno 20 euro e multipli (scontrino unico) il cliente Iper possessore di Carta Vantaggi riceverà in cassa una cartolina con due tagliandi. Il primo contiene un codice gioco utilizzabile per partecipare al concorso Gioca e Vinci; il secondo tagliando, su cui è stampato un codice EAN del valore di 1 punto, può essere consegnato dal cliente a un’associazione sportiva per cumulare i punti necessari per richiedere i premi in catalogo.

L’iniziativa è rivolta alle Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro in possesso dei requisiti indicati nel Regolamento del concorso sul sito www.facciamosquadra.iper.it

Facciamo Squadra è un progetto realizzato con il patrocinio di A.M.O.V.A. Associazione Medaglie d’oro al Valore Atletico, che rappresenta nel mondo i più grandi atleti del nostro Paese e che ha coinvolto, in qualità di testimonial, 6 protagonisti dello sport azzurro, vincitori di 12 medaglie d’oro: Juri Chechi, Giulia Ghiretti, Federico Morlacchi, Antonio Rossi, Alessandra Sensini e Valentina Vezzali.

Facciamo Squadra è un’iniziativa supportata da La Gazzetta dello Sport , che ha riconosciuto in essa la grande valenza sociale e formativa di un progetto che promuove lo sport a tutti i livelli e per tutte le età.

Si conferma così l’impegno di Iper, La grande i nella realizzazione di iniziative di utilità sociale. L’obiettivo è coinvolgere più persone possibile superando il successo del progetto “I primi della classe” che nel 2014 ha interessato 7mila scuole di ogni ordine e grado, ha visto la partecipazione di 600mila clienti Iper e ha distribuito 33mila premi per un valore di 4 milioni di euro.

Facciamo Squadra sostiene tutti gli sport, senza distinzione alcuna, e mette in primo piano i valori che ogni disciplina promuove, apprezzabili soprattutto negli anni formativi dei ragazzi: fair play, umiltà, motivazione, disciplina, cooperazione, legalità, rispetto. Dimostra che unire le forze è la strategia vincente e dà a chi lo desidera la possibilità di aiutare le associazioni sportive attive sul territorio in un progetto che non conosce barriere.