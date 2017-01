“Una storia prelibata” in scena al Fratello Sole

Tempo libero generica

Secondo appuntamento con la XVII rassegna teatrale Piccoli Passi: sabato 28 gennaio, alle 16, “Una storia prelibata” attende piccoli e grandi al Teatro Fratello Sole. 125 grammi di drammaturga, 200 grammi di attrici, 2 registi maturi, un pizzico di scenografo, costumi quanto basta, 2 compositori amalgamati a fuoco

lento eccetera eccetera…

Così recita la ricetta di Una storia prelibata (di Scefranca Tacocorza), liberamente ispirato al libro I pani d’oro della Vecchina (di A. Gozzi e V. Lopiz), con musiche originali di Marco Pagani e Andrea Ruberti.

Due pasticciere – interpretate da Ivana Petito e Francesca Zoccarato (Teatro in Trambusto) – hanno un’importate missione da compiere: cucinare il leggendario Pane d’Oro. Ma in quale libro si trova la ricetta e chi l’ha scritta? Sveliamo così un grande segreto…. C’era una volta una nonna vecchissima e nella sua casa il forno era sempre acceso; la vecchina cucinava per tutti e ogni anno inventava nuove ricette, finché un bel giorno inventò il Pane d’Oro… Una storia gustosa, anzi prelibata, sulla vita e sui desideri, che insegna ai più piccoli l’importanza di proteggere e coccolare i

propri sogni, di farli crescere con cura e di realizzarli con il sorriso sulle labbra.

Il costo del biglietto d’ingresso è di Euro 5,00 a persona. Sono previsti sconti per i gruppi che prenotano entro il giorno precedente lo spettacolo (1 biglietto omaggio ogni 5 paganti).

All’interno del progetto educativo “Spazio Scuola” lo spettacolo sarà proposto venerdì 27 gennaio alle ore 10.30 agli istituti della città, su prenotazione. Il costo d’ingresso è di Euro 4,50 ad alunno, con biglietto omaggio per gli insegnanti

accompagnatori (due per gruppo). Il programma completo della rassegna è consultabile sul sito Web del Teatro (www.fratellosole.it).