Un’altra serata di grande cinema con il cineforum delle Arti

Giovedì 26 gennaio alle ore 21 il Cineforum del Cinema delle Arti presenta Florence, un film di Stephen Frears, con Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson.

New York 1944. L’ereditiera Florence Foster Jenkins è una delle protagoniste dei salotti dell’alta società. Mecenate generosa, appassionata di musica classica, Florence, con l’aiuto del marito e manager, l’inglese St. Clair Bayfield, intrattiene l’élite cittadina con incredibili performance canore, di cui lei è ovviamente la star. Quando canta, quella che sente nella sua testa come una voce meravigliosa, è per chiunque l’ascolti orribilmente ridicola. Protetta dal marito, Florence non verrà mai a conoscenza di questa verità. Solo quando Florence deciderà di esibirsi in pubblico in un concerto alla Carnegie Hall, senza invitati selezionati, St. Clair capirà di trovarsi di fronte alla più grande sfida della sua vita.

Come sempre l’introduzione e il commento sono a cura del critico cinematografico Angelo Croci.

L’ingresso e aperto a tutti ed è possibile ancora acquistare la tessera dell’intero programma.