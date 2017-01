Un’ambulanza fissa nel centro di Gavirate

ambulanza incidente Cassano Magnago

Una nuova postazione del soccorso 118 a Gavirate. Il mezzo staziona davanti a Casa Besozzi, grazie a una concessione del Comune che ha concesso anche un paio di locali al personale impegnato.

Il potenziamento del servizio è legata alla decisione del Governo di rimettere a disposizione delle Regioni il personale assunto di Croce Rossa. Parte di quel personale è stato preso in carico dall’Agenzia dell’emergenza urgenza che lo ha smistato alle diverse centrali operative.

Quel personale, che fino all’estate scorsa si vedeva impegnato nelle vie del centro varesino come “soccorritori di prossimità”, la rete del 118 si potenzia di 3 nuovi mezzi: « Non vanno a sostituire l’impianto di soccorso realizzato grazie al coinvolgimento delle diverse associazioni – spiega il coordinatore varesino del 118 Guido Garzena – ma ci permette di mantenere fisse tre ulteriori postazioni che avevamo sperimentalmente da due anni. Oltre a Gavirate, abbiamo un mezzo all’Asfarm di Induno Olona e uno in più nella città di Busto Arsizio».

I tre mezzi vanno, quindi, a potenziare la rete del soccorso composta da 21 mezzi a orario variabile, chi è presente h24 e chi H21: « Con questo nuovo personale, riusciremo ad allungare alcuni orari e a garantire turnazione più sostenibili» commenta Garzena.